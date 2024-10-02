«Евротранс» одобрил дивиденды за первое полугодие 2024 года
Акционеры ПАО «Евротранс» одобрили решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4,32 руб. на акцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В соответствии с Дивидендной политикой Компании на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ЕвроТранс» должно быть направлено не менее 40% чистой прибыли за отчетный период», – сообщила компания.
В частности, коллективная выплата на акцию по результатам первого полугодия и I квартала 2024 г. составит 6,82 руб. 19 октября будут определены лица, имеющие право на дивиденды. Сами выплаты произойдут не позднее 1 ноября текущего года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Евротранс». Для других держателей – до 22 ноября.
19 сентября генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам сообщил о планах выплатить от 8 до 10 руб. на акцию за III квартал 2024 г. Как следовало из презентации, по итогам 2024 г. планируемая выручка составит 148 млрд руб., EBITDA – 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – 6 млрд руб. Алексеенков сообщил, что компания выплатила 2,5 руб. на акцию за I квартал. 4,32 рубля на акцию за II квартал подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Также планируется выплата 15 руб. по итогам 2024 г. Согласно прогнозу, норма маржинальной прибыли по итогам года должна составить 9,6%.