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«Евротранс» одобрил дивиденды за первое полугодие 2024 года

Ведомости

Акционеры ПАО «Евротранс» одобрили решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4,32 руб. на акцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В соответствии с Дивидендной политикой Компании на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ЕвроТранс» должно быть направлено не менее 40% чистой прибыли за отчетный период», – сообщила компания.

В частности, коллективная выплата на акцию по результатам первого полугодия и I квартала 2024 г. составит 6,82 руб. 19 октября будут определены лица, имеющие право на дивиденды. Сами выплаты произойдут не позднее 1 ноября текущего года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Евротранс». Для других держателей – до 22 ноября.

19 сентября генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам сообщил о планах выплатить от 8 до 10 руб. на акцию за III квартал 2024 г. Как следовало из презентации, по итогам 2024 г. планируемая выручка составит 148 млрд руб., EBITDA – 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – 6 млрд руб. Алексеенков сообщил, что компания выплатила 2,5 руб. на акцию за I квартал. 4,32 рубля на акцию за II квартал подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Также планируется выплата 15 руб. по итогам 2024 г. Согласно прогнозу, норма маржинальной прибыли по итогам года должна составить 9,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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