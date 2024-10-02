«Евротранс» одобрил дивиденды за первое полугодие 2024 года

19 сентября генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам сообщил о планах выплатить от 8 до 10 руб. на акцию за III квартал 2024 г. Как следовало из презентации, по итогам 2024 г. планируемая выручка составит 148 млрд руб., EBITDA – 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – 6 млрд руб. Алексеенков сообщил, что компания выплатила 2,5 руб. на акцию за I квартал. 4,32 рубля на акцию за II квартал подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Также планируется выплата 15 руб. по итогам 2024 г. Согласно прогнозу, норма маржинальной прибыли по итогам года должна составить 9,6%.