«Евротранс» планирует выплатить от 8 до 10 рублей на акцию за III квартал

Как следует из презентации гендира, по итогам 2024 г. планируемая выручка составит 148 млрд руб., EBITDA – 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – 6 млрд руб. Алексеенков сообщил, что компания выплатила 2,5 руб. на акцию за I квартал. 4,32 рубля на акцию за II квартал подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Также планируется выплата 15 руб. по итогам 2024 г. Согласно прогнозу, норма маржинальной прибыли по итогам года должна составить 9,6%.