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«Евротранс» планирует выплатить от 8 до 10 рублей на акцию за III квартал

Ведомости

«Евротранс» (бренд «Трасса») рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.

Как следует из презентации гендира, по итогам 2024 г. планируемая выручка составит 148 млрд руб., EBITDA – 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – 6 млрд руб. Алексеенков сообщил, что компания выплатила 2,5 руб. на акцию за I квартал. 4,32 рубля на акцию за II квартал подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Также планируется выплата 15 руб. по итогам 2024 г. Согласно прогнозу, норма маржинальной прибыли по итогам года должна составить 9,6%.

9 июля 2024 г. акции топливного оператора «Евротранс» в ходе торгов 9 июля опустились до исторического минимума в 135,8 руб., потеряв 13,5% к закрытию основной сессии предыдущего дня. С момента первого публичного размещения акций (IPO) они подешевели на 45,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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