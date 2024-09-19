«Евротранс» планирует выплатить от 8 до 10 рублей на акцию за III квартал
«Евротранс» (бренд «Трасса») рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.
Как следует из презентации гендира, по итогам 2024 г. планируемая выручка составит 148 млрд руб., EBITDA – 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – 6 млрд руб. Алексеенков сообщил, что компания выплатила 2,5 руб. на акцию за I квартал. 4,32 рубля на акцию за II квартал подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Также планируется выплата 15 руб. по итогам 2024 г. Согласно прогнозу, норма маржинальной прибыли по итогам года должна составить 9,6%.
9 июля 2024 г. акции топливного оператора «Евротранс» в ходе торгов 9 июля опустились до исторического минимума в 135,8 руб., потеряв 13,5% к закрытию основной сессии предыдущего дня. С момента первого публичного размещения акций (IPO) они подешевели на 45,7%.