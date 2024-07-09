Акции «Евротранса» обновили исторический минимум в день дивидендной отсечки

В декабре «Евротранс» выплатил дивиденды за девять месяцев 2023 г., их размер составил 8,88 руб., дивидендная доходность с учетом цены за день до даты отсечки – 3,6%. С учетом этой выплаты общая сумма дивидендов акционерам за 2023 г. может составить 25,6 руб. на акцию.