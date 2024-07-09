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Акции «Евротранса» обновили исторический минимум в день дивидендной отсечки

Ведомости

Акции топливного оператора «Евротранс» (бренд «Трасса») в ходе торгов 9 июля опустились до исторического минимума в 135,8 руб., потеряв 13,5% к закрытию основной сессии предыдущего дня. С момента первого публичного размещения акций (IPO) они подешевели на 45,7%. К 13:56 мск бумаги торгуются по 139,3 руб., теряя 11,2%. 

Падение стоимости акций «Евротранса» связано с наступлением дня дивидендной отсечки, которая была установлена на 9 июля. На Мосбирже действует режим Т+1: чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды, нужно купить акции за один торговый день до отсечки.

22 мая совет директоров «Евротранса» рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2023 г. и I квартал 2024 г. 28 июня собрание акционеров утвердило это решение. За 2023 г. дивиденды составят 16,72 руб. на акцию, за I квартал 2024 г. — 2,5 руб. Итоговая выплата равна 19,22 руб. С учетом стоимости акций Евротранса на закрытии основной сессии 8 июля, дивидендная доходность составляет 12,3%. Дата выплаты установлена на 23 июля. 

В декабре «Евротранс» выплатил дивиденды за девять месяцев 2023 г., их размер составил 8,88 руб., дивидендная доходность с учетом цены за день до даты отсечки – 3,6%. С учетом этой выплаты общая сумма дивидендов акционерам за 2023 г. может составить 25,6 руб. на акцию.

Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Торги ее акциями на Мосбирже начались 21 ноября 2023 г.. В рамках IPO «Евротрансу» удалось привлечь 13,5 млрд руб., цена размещения составила 250 руб. Акции компании включены в первый котировальный список. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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