Акции «Евротранса» обновили исторический минимум в день дивидендной отсечки
Акции топливного оператора «Евротранс» (бренд «Трасса») в ходе торгов 9 июля опустились до исторического минимума в 135,8 руб., потеряв 13,5% к закрытию основной сессии предыдущего дня. С момента первого публичного размещения акций (IPO) они подешевели на 45,7%. К 13:56 мск бумаги торгуются по 139,3 руб., теряя 11,2%.
Падение стоимости акций «Евротранса» связано с наступлением дня дивидендной отсечки, которая была установлена на 9 июля. На Мосбирже действует режим Т+1: чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды, нужно купить акции за один торговый день до отсечки.
22 мая совет директоров «Евротранса» рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2023 г. и I квартал 2024 г. 28 июня собрание акционеров утвердило это решение. За 2023 г. дивиденды составят 16,72 руб. на акцию, за I квартал 2024 г. — 2,5 руб. Итоговая выплата равна 19,22 руб. С учетом стоимости акций Евротранса на закрытии основной сессии 8 июля, дивидендная доходность составляет 12,3%. Дата выплаты установлена на 23 июля.
Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Торги ее акциями на Мосбирже начались 21 ноября 2023 г.. В рамках IPO «Евротрансу» удалось привлечь 13,5 млрд руб., цена размещения составила 250 руб. Акции компании включены в первый котировальный список.