Мишустин: Россия запустит производство самолета Ту-214 с новыми комплектующими
Россия запускает производство самолета Ту-214 с отечественными комплектующими. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.
«В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. И теперь запускаем его в производство», – сказал он.
Мишустин рассказал, что на протяжении года специалисты вели «интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях и материалах». Речь идет в том числе о пассажирском самолете МС-21, обновленном SJ-100, региональном Ил-114, легком многоцелевом самолете «Байкал».
Ту-214 – глубокая модификация среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-204, разработанного в конце 1980-х в ОКБ им. Туполева на замену Ту-154. Дальность его полета в двухклассной компоновке (бизнес-класс и эконом) составляет 5300 км. Его производство на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова (КАЗ) идет с 1996 г. ограниченными сериями, в том числе для государственных нужд.
«Ведомости» писали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует в 2029 г. начать поставки среднемагистральных самолетов Ту-214 для авиакомпании S7 в рамках готовящегося контракта на 100 воздушных судов.