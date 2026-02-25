Мишустин: Россия запустит производство самолета Ту-214 с новыми комплектующими

Ту-214 – глубокая модификация среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-204, разработанного в конце 1980-х в ОКБ им. Туполева на замену Ту-154. Дальность его полета в двухклассной компоновке (бизнес-класс и эконом) составляет 5300 км. Его производство на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова (КАЗ) идет с 1996 г. ограниченными сериями, в том числе для государственных нужд.