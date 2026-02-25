Цивилев сообщил о планах продлить меры поддержки угольной отрасли
Меры поддержки угольной отрасли в России, которые действуют до марта 2026 г., планируется продлить. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в кулуарах Госдумы, передает «Интерфакс».
«Будем», – ответил глава Минэнерго РФ на соответствующий вопрос.
Цивилев также отметил, что ситуация в российской угольной отрасли сейчас непростая, но правительство РФ продолжает принимать меры для ее поддержки.
30 декабря 2025 г. Минфин России сообщил, что в результате налоговых мер господдержки для предприятий угольной отрасли в прошедшем году помощь получили более 130 компаний. Все предприятия до этих мер столкнулись с ухудшением экономических показателей. Им предоставили отсрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Ведомство отмечало, что общий объем высвобожденных средств составил 37,7 млрд руб.