Цивилев сообщил о планах продлить меры поддержки угольной отрасли

30 декабря 2025 г. Минфин России сообщил, что в результате налоговых мер господдержки для предприятий угольной отрасли в прошедшем году помощь получили более 130 компаний. Все предприятия до этих мер столкнулись с ухудшением экономических показателей. Им предоставили отсрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Ведомство отмечало, что общий объем высвобожденных средств составил 37,7 млрд руб.