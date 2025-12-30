Минфин рассказал о налоговых мерах поддержки для 130 угольных компаний
Минфин России сообщил о результатах налоговых мер господдержки для предприятий угольной отрасли в 2025 г. Подкомиссия по финансовой поддержке помогла более чем 130 компаниям, которые столкнулись с ухудшением экономических показателей. Им предоставили отсрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, рассказала пресс-служба ведомства.
По данным Минфина, общий объем высвобожденных средств составил 37,7 млрд руб. Из них 8,6 млрд руб. пришлось на отсрочку по НДПИ, еще около 29,1 млрд руб. – на перенесенные страховые взносы. Эти меры позволили снизить финансовую нагрузку на предприятия и поддержать их текущую деятельность.
Итоги были подведены на заключительном в 2025 г. заседании подкомиссии, где также оценивались потребности в господдержке отдельных компаний, в том числе в металлургии и лесозаготовительной отрасли. Минфин отметил, что предприятиям рекомендовано доработать финансовые модели для дальнейшего принятия решений о мерах поддержки.
12 декабря правительство продлило ряд мер поддержки для организаций угольной отрасли. В частности, до 28 февраля 2026 г. были отсрочены платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам.
Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов 11 декабря говорил, что совокупные потери угольной промышленности в 2025 г. превысили отметку в 300 млрд руб. По его словам, именно угольная отрасль сейчас остается единственным крупным сектором экономики, работающим в устойчивом минусе. Замминистра также напомнил, что по итогам прошлого года убытки отрасли составляли около 112 млрд руб., но в 2025 г. финансовая ситуация ухудшилась еще сильнее.