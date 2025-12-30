Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минфин рассказал о налоговых мерах поддержки для 130 угольных компаний

Ведомости

Минфин России сообщил о результатах налоговых мер господдержки для предприятий угольной отрасли в 2025 г. Подкомиссия по финансовой поддержке помогла более чем 130 компаниям, которые столкнулись с ухудшением экономических показателей. Им предоставили отсрочки по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, рассказала пресс-служба ведомства.

По данным Минфина, общий объем высвобожденных средств составил 37,7 млрд руб. Из них 8,6 млрд руб. пришлось на отсрочку по НДПИ, еще около 29,1 млрд руб. – на перенесенные страховые взносы. Эти меры позволили снизить финансовую нагрузку на предприятия и поддержать их текущую деятельность.

Итоги были подведены на заключительном в 2025 г. заседании подкомиссии, где также оценивались потребности в господдержке отдельных компаний, в том числе в металлургии и лесозаготовительной отрасли. Минфин отметил, что предприятиям рекомендовано доработать финансовые модели для дальнейшего принятия решений о мерах поддержки.

12 декабря правительство продлило ряд мер поддержки для организаций угольной отрасли. В частности, до 28 февраля 2026 г. были отсрочены платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам.

Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов 11 декабря говорил, что совокупные потери угольной промышленности в 2025 г. превысили отметку в 300 млрд руб. По его словам, именно угольная отрасль сейчас остается единственным крупным сектором экономики, работающим в устойчивом минусе. Замминистра также напомнил, что по итогам прошлого года убытки отрасли составляли около 112 млрд руб., но в 2025 г. финансовая ситуация ухудшилась еще сильнее.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте