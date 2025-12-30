Минфин рассказал о налоговых мерах поддержки для 130 угольных компаний

Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов 11 декабря говорил, что совокупные потери угольной промышленности в 2025 г. превысили отметку в 300 млрд руб. По его словам, именно угольная отрасль сейчас остается единственным крупным сектором экономики, работающим в устойчивом минусе. Замминистра также напомнил, что по итогам прошлого года убытки отрасли составляли около 112 млрд руб., но в 2025 г. финансовая ситуация ухудшилась еще сильнее.