Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для угольных компаний до 28 февраля
Правительство продлило ряд мер поддержки для организаций угольной отрасли. В частности, до 28 февраля 2026 г. были отсрочены платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, до указанной даты угольные компании будут освобождены от взысканий по налоговым и страховым задолженностям, если против них не начата процедура банкротства.
Ожидается, что такое решение позволит предприятиям высвободить оборотные средства для решения текущих задач.
30 мая Мишустин объявил, что угольным компаниям дадут отсрочку по налогам на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 1 декабря 2025 г. Также было объявлено о создании подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики.
Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов 11 декабря говорил, что совокупные потери угольной промышленности в 2025 г. превысили отметку в 300 млрд руб. По его словам, именно угольная отрасль сейчас остается единственным крупным сектором экономики, работающим в устойчивом минусе. Замминистра также напомнил, что по итогам прошлого года убытки отрасли составляли около 112 млрд руб., но в 2025 г. финансовая ситуация ухудшилась еще сильнее.