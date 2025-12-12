Газета
Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для угольных компаний до 28 февраля

Ведомости

Правительство продлило ряд мер поддержки для организаций угольной отрасли. В частности, до 28 февраля 2026 г. были отсрочены платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Кроме того, до указанной даты угольные компании будут освобождены от взысканий по налоговым и страховым задолженностям, если против них не начата процедура банкротства.

Ожидается, что такое решение позволит предприятиям высвободить оборотные средства для решения текущих задач.

Правительство объявило о мерах поддержки угольной отрасли

Бизнес / ТЭК

30 мая Мишустин объявил, что угольным компаниям дадут отсрочку по налогам на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 1 декабря 2025 г. Также было объявлено о создании подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики.

Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов 11 декабря говорил, что совокупные потери угольной промышленности в 2025 г. превысили отметку в 300 млрд руб. По его словам, именно угольная отрасль сейчас остается единственным крупным сектором экономики, работающим в устойчивом минусе. Замминистра также напомнил, что по итогам прошлого года убытки отрасли составляли около 112 млрд руб., но в 2025 г. финансовая ситуация ухудшилась еще сильнее.

