Правительство объявило о мерах поддержки угольной отрасли

Правительство объявило о мерах поддержки угольной отраслиКомпании получат отсрочку по НДПИ и страховых взносов до 1 декабря
Угольным компаниям дадут отсрочку по налогам на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам до 1 декабря 2025 г. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства России.
«До 1 декабря всем предприятиям угольной промышленности будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам. При необходимости отдельным решением подкомиссии она может быть продлена и на более длительный период», – говорится в сообщении.
В частности, на заседании кабмина сообщили о создании подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики. Структуру возглавит министр финансов Антон Силуанов, в ее состав войдут представители Минэкономразвития, Центробанка, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной службы по финансовому мониторингу и других структур.
Угольным компания будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния. Также сибирским угольным компаниям будет предоставлена компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.
Также будут утверждены планы «финансового оздоровления предприятий отрасли», предусматривающие помощь акционеров и ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат. «Кроме того, признано целесообразным дать предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, возможность реструктуризировать кредитную задолженность», – добавили в кабмине.
Минфину с Минэнерго поручено до 5 июня утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения о рассмотрении заявок о господдержке отраслевых компаний.
Меры поддержки последовали за их одобрением президентом РФ Владимиром Путиным 13 мая. Как отмечал в письме президенту вице-премьер Александр Новак, в 2024 г. угольные компании получили консолидированный убыток в размере 112,6 млрд руб. из-за одновременного влияния ряда негативных факторов. К ним вице-премьер относит снижение мировых цен на уголь, ужесточение санкций и др.