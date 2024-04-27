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Доля убыточных угольных компаний в России выросла вдвое с 2022 года

Транспортные расходы и другие издержки растут, а цены на продукцию снижаются
Василий Милькин
Александр Волобуев
Алексей Орлов / Ведомости

Доля убыточных компаний в угольной отрасли России за январь – февраль 2024 г. составила 45,9%. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 г. и на 7,3 п. п. – 2023 г., следует из материалов Росстата, которые проанализировали «Ведомости».

Таким образом, доля прибыльных предприятий в отрасли сократилась за год с 61,4 до 54,1%. В январе – феврале 2022 г. доля угольных компаний, приносящих своим владельцам прибыль, составляла 75,4%, генерирующих убытки – 24,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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