Доля убыточных угольных компаний в России выросла вдвое с 2022 года

Доля убыточных угольных компаний в России выросла вдвое с 2022 годаТранспортные расходы и другие издержки растут, а цены на продукцию снижаются
Доля убыточных компаний в угольной отрасли России за январь – февраль 2024 г. составила 45,9%. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 г. и на 7,3 п. п. – 2023 г., следует из материалов Росстата, которые проанализировали «Ведомости».
Таким образом, доля прибыльных предприятий в отрасли сократилась за год с 61,4 до 54,1%. В январе – феврале 2022 г. доля угольных компаний, приносящих своим владельцам прибыль, составляла 75,4%, генерирующих убытки – 24,6%.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам