Доля убыточных угольных компаний в России выросла вдвое с 2022 года

Доля убыточных компаний в угольной отрасли России за январь – февраль 2024 г. составила 45,9%. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 г. и на 7,3 п. п. – 2023 г., следует из материалов Росстата, которые проанализировали «Ведомости».