Правительство подготовило дополнительные меры поддержки угольных предприятий
Правительство РФ подготовило дополнительные меры поддержки угольных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания о ситуации в отрасли.
Он объяснил такое решение желанием помочь перспективным организациям, которые испытывают трудности. Среди них снижение котировок на все виды углей и падение экспортных цен. Правительство рассчитывает, что меры поддержки позволят сбалансировать ситуацию, отметил Мишустин.
13 мая президент Владимир Путин одобрил предлагаемые правительством меры поддержки угольной отрасли. Вице-премьер Александр Новак отправил письмо на имя президента 25 апреля, указав, что все предложения согласованы с Мишустиным. В письме он указывал, что в 2024 г. угольные компании получили консолидированный убыток в размере 112,6 млрд руб. из-за одновременного влияния ряда негативных факторов. К ним вице-премьер относит снижение мировых цен на уголь, ужесточение санкций, рост дисконтов в цене на российский уголь к международным бенчмаркам, усложнение международных расчетов, действие импортных пошлин при поставках в Китай и Индию, увеличение стоимости логистики и др.
В числе предложенных Новаком и одобренных президентом мер – предоставление со стороны РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в те же сроки действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, а 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Для компенсации выпадающих доходов РЖД должно быть предусмотрено выделение монополии субсидий из федерального бюджета, говорится в письме.