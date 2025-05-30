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Правительство подготовило дополнительные меры поддержки угольных предприятий

Ведомости

Правительство РФ подготовило дополнительные меры поддержки угольных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания о ситуации в отрасли.

Он объяснил такое решение желанием помочь перспективным организациям, которые испытывают трудности. Среди них снижение котировок на все виды углей и падение экспортных цен. Правительство рассчитывает, что меры поддержки позволят сбалансировать ситуацию, отметил Мишустин.

13 мая президент Владимир Путин одобрил предлагаемые правительством меры поддержки угольной отрасли. Вице-премьер Александр Новак отправил письмо на имя президента 25 апреля, указав, что все предложения согласованы с Мишустиным. В письме он указывал, что в 2024 г. угольные компании получили консолидированный убыток в размере 112,6 млрд руб. из-за одновременного влияния ряда негативных факторов. К ним вице-премьер относит снижение мировых цен на уголь, ужесточение санкций, рост дисконтов в цене на российский уголь к международным бенчмаркам, усложнение международных расчетов, действие импортных пошлин при поставках в Китай и Индию, увеличение стоимости логистики и др.

В числе предложенных Новаком и одобренных президентом мер – предоставление со стороны РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в те же сроки действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, а 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Для компенсации выпадающих доходов РЖД должно быть предусмотрено выделение монополии субсидий из федерального бюджета, говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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