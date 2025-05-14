Президент одобрил меры поддержки угольной отрасли

Президент одобрил меры поддержки угольной отраслиУгольщикам обещают скидки при перевозке по железной дороге и финансовую поддержку
Президент РФ Владимир Путин одобрил предлагаемые правительством меры поддержки угольной отрасли. Это следует из письма курирующего экономику вице-премьера Александра Новака. Копия документа есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом подготовки соответствующих инициатив.
Новак отправил письмо на имя президента 25 апреля, указав, что все предложения согласованы с премьером Михаилом Мишустиным. Резолюция Путина на письме: «Согласен», она датирована 7 мая 2025 г.
В письме Новак указывает, что в 2024 г. угольные компании получили консолидированный убыток в размере 112,6 млрд руб. из-за одновременного влияния ряда негативных факторов. К ним вице-премьер относит снижение мировых цен на уголь, ужесточение санкций, рост дисконтов в цене на российский уголь к международным бенчмаркам, усложнение международных расчетов, действие импортных пошлин при поставках в Китай и Индию, увеличение стоимости логистики и др.
«В зоне риска» находятся 30 предприятий отрасли с общим объемом добычи около 30 млн т угля в год, говорится в письме.
Новак напомнил, что в рамках поддержки отрасли ранее было заключено соглашение между РЖД и Кемеровской областью о гарантированном вывозе в 2025 г. 54,1 млн т угля на экспорт по железной дороге в восточном направлении. Также были снижены ставки операторов вагонов и ставки на перевалку угля в портах и принят ряд других мер. Но в целях преодоления кризисной ситуации целесообразно принять дополнительные меры, указывает вице-премьер.
В числе предложенных Новаком и одобренных президентом мер – предоставление со стороны РЖД с 1 мая по 31 декабря 2025 г. угольным компаниям скидки в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западные и южные порты, а также возобновление в те же сроки действия понижающих коэффициентов к тарифу 0,4 и 0,895. До июня 2022 г. понижающий коэффициент 0,4 (т. е. скидка в 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, а 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Для компенсации выпадающих доходов РЖД должно быть предусмотрено выделение монополии субсидий из федерального бюджета, говорится в письме.
Также предполагается заключение РЖД соглашений с угольными предприятиями Хакасии о гарантированном вывозе угля на экспорт в 2025 г. в восточном направлении.
Кроме того, на базе ВЭБ.РФ должен быть создан инструмент по реструктуризации, оздоровлению и санации предприятий угольной отрасли. Санация и оздоровление предусмотрены для перспективных предприятий, попавших в сложную ситуацию, банкротство – для безнадежных для оздоровления компаний, следует из письма Новака.
Помимо этого некоторым предприятиям отрасли (по согласованному списку) может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Отдельным пунктом предложено инициировать международные переговоры об отмене импортных пошлин на российский уголь при поставках в Китай и Индию.
Как писали «Ведомости», российская угольная отрасль с 2022 г. потеряла почти 2,1 трлн руб. в результате санкционного давления и негативных факторов внутри страны, включая фискальные меры (см. публикацию от 2 апреля). Основная часть потерь – почти 1,26 трлн руб. – связана с введенными против российских компаний ограничениями и другими «внешними вызовами», еще 826 млрд руб. были изъяты из отрасли за счет роста тарифной и фискальной нагрузки. Доля убыточных компаний в российской угольной отрасли в 2024 г., по данным Минэнерго, составила 50%.
По оценке консалтинговой компании «Технологии доверия», в I квартале 2025 г. экспорт энергетического угля (на него приходится порядка 80% поставок из РФ) стал убыточным даже на самом рентабельном направлении – при поставках в Китай через дальневосточные порты («Ведомости» писали об этом 24 апреля). В конце апреля 2025 г., по данным Argus, цена на энергоуголь колебалась в диапазоне $64–77 за 1 т в зависимости от порта погрузки.
Для поддержки отрасли Минэнерго разработало антикризисную программу («Ведомости» писали об этом 27 марта). Она была представлена на рассмотрение в правительство. Ключевой задачей министерство называло сохранение объемов экспорта на уровне 2024 г. Для этого Минэнерго предлагало принять ряд мер: установить до конца 2025 г. мораторий на повышение тарифов РЖД, отменить 10%-ную индексацию тарифа за порожний пробег вагонов, предоставить скидку в 12,8% при перевозках в западном направлении и субсидировать такие перевозки. Общий объем необходимой отрасли поддержки на 2025 г., включая бюджетные и внебюджетные, Минэнерго оценивало в 178 млрд руб.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития, пресс-службу правительства, аппарат Новака, ВЭБ.РФ и крупнейшие российские угольные компании. Представитель РЖД от комментариев отказался, так же поступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Одобренная Путиным программа поддержки отрасли позволит угольщикам вернуть позиции в перевозках РЖД, утраченные после 2022 г., сказал «Ведомостям» представитель «Сибантрацита». Компании это даст возможность значительно сократить убытки при отгрузке угля через западные порты и получить небольшую рентабельность при отгрузке через порты Дальнего Востока, отметил собеседник. Возможное укрепление курса доллара в июне позволит компании получить небольшую рентабельность по всем направлениям перевозок при условии сохранения расценок всеми участниками процесса транспортировки угля: РЖД, собственников полувагонов, морских портов и судоходных компаний, уточнил он.
Ключевая проблема российских экспортеров в условиях значительного снижения цен на уголь – длинное транспортное плечо, считает руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Сложившаяся загрузка железнодорожных мощностей в России делает целесообразной поддержку именно поставок на юг и северо-запад, отмечает партнер по консалтингу Neft Research Александр Котов. С ним соглашается Красноженов.
Согласованные меры могут помочь отрасли пережить критически сложный период, но принципиально не решат таких проблем, как низкие экспортные цены и укрепление рубля, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Без заметного роста цен – минимум на 30% от текущих уровней – отрасль продолжит балансировать на грани рентабельности, соглашается Котов. По его оценке, добыча угля в России в 2025 г. составит 430 млн т, а экспорт останется на уровне ниже 200 млн т.
В 2024 г., по данным Минэнерго, добыча снизилась на 0,2% до 443,4 млн т, а экспорт – сразу на 8% до 195,9 млн т. Экспорт падает не первый год: в 2022 г. он сократился на 1% до 221,2 млн т, а в 2023 г. – примерно на 4% до 212,5 млн т.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина