Основатель «Дела» Шишкарев вновь стал контролирующим владельцем группы
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев вернул долю в 1% уставного капитала в ГК «Дело», вновь став владельцем 51%-ной доли в группе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«25 февраля закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший мне 1% уставного капитала УК «Дело». В итоге 51% акций опять мой. Уже сегодня документы нотариус передаст для регистрации в ЕГРЮЛ, срок изменения записи участников – пять рабочих дней», – подчеркнул Шишкарев.
Как напомнил бизнесмен, с декабря 2024 г. вернувшийся к нему сейчас 1% принадлежал компании «Р-Альянс». Он продавал часть доли владельцам «Трансмашхолдинга» (ТМХ) в рамках перспективы по заключению сделки ТМХ с «Росатомом». Договор между госкорпорацией и ТМХ не состоялся, поэтому доля вернулась к Шишкареву.
По словам контролирующего владельца управляющей компании, дальнейшее пребывание Алексея Лебедева на посту гендиректора было бесперспективным. Он отметил, что срок полномочий Лебедева завершился еще в 2025 г.
24 февраля Шишкарев говорил, что участники ООО «УК «Дело» во второй раз не смогли избрать нового генерального директора. Представители «Росатома» отклонили все предложенные бизнесменом кандидатуры, но не предложили своих. Шишкарев анонсировал новое внеочередное общее собрание участников ООО «УК Дело» по этому вопросу 27 февраля.