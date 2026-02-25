Основатель «Дела» Шишкарев вновь стал контролирующим владельцем группы

Как напомнил бизнесмен, с декабря 2024 г. вернувшийся к нему сейчас 1% принадлежал компании «Р-Альянс». Он продавал часть доли владельцам «Трансмашхолдинга» (ТМХ) в рамках перспективы по заключению сделки ТМХ с «Росатомом». Договор между госкорпорацией и ТМХ не состоялся, поэтому доля вернулась к Шишкареву.