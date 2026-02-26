В 2027 году в России заработает ГОСТ на пиво
Новый ГОСТ на пиво вступит в силу с 1 января 2027 г. Он расширит возможности использования различных видов солода и установит четкие критерии, позволяющие продукту называться пивом, сообщила кандидат технических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова ТАСС.
ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия» заменит стандарт 2012 г. Несмотря на добровольный характер, документ меняет правовые ориентиры для производителей. Если продукция маркируется как соответствующая ГОСТу, она должна содержать не менее 80% солода. Доля несоложеного сырья должна быть не более 20%, из которых лишь 2% могут составлять сахаросодержащие компоненты.
Добавление этилового спирта не допускается, возможно только естественное брожение, а использование пищевых добавок строго регламентировано. Продукт, не соответствующий этим требованиям, должен классифицироваться как «пивной напиток».
В конце января «РИА Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля писали, что розничные продажи пива в России в 2025 г. упали почти на 17%. Совокупный объем реализации пива и пивных напитков составил 702,594 млн декалитров, что на 15,7% меньше показателя 2024 г. Продажи пива сократились на 16,7% (до 607,058 млн декалитров), пивных напитков – на 8,3% (до 95,536 млн декалитров).