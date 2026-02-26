В 2027 году в России заработает ГОСТ на пиво

В конце января «РИА Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля писали, что розничные продажи пива в России в 2025 г. упали почти на 17%. Совокупный объем реализации пива и пивных напитков составил 702,594 млн декалитров, что на 15,7% меньше показателя 2024 г. Продажи пива сократились на 16,7% (до 607,058 млн декалитров), пивных напитков – на 8,3% (до 95,536 млн декалитров).