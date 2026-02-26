Средний и малый бизнес получил более 1,8 млрд бонусных рублей от «VK Рекламы»
Средний и малый бизнес в 2025 г. получил свыше 1,8 млрд бонусных руб. в рамках программ поддержки от «VK Рекламы». Это в 2,9 раза больше, чем в 2024 г., сообщили в компании. Средства предприниматели направили на продвижение товаров и услуг на площадке.
Наибольшим спросом пользовались программа лояльности и приветственные бонусы, позволявшие увеличить рекламный бюджет новых клиентов. Активнее всего акциями поддержки воспользовались компании из сферы электронной коммерции, отдыха и развлечений, а также товаров для дома. Бонусы направлялись на продвижение сообществ, лид-форм и сайтов.
В 2025 г. платформа расширила функционал для рекламодателей. Были улучшены инструменты автогенерации и доработки креативов, внедрены форматы коллажа и карусели, обновлены механизмы таргетирования и запущены смарт-кампании для упрощенного старта рекламы. В декабре появился новый инструмент для селлеров – формат «Универсальная запись», ориентированный на повышение эффективности рекламы сайтов. По данным компании, развитие инструментов позволило СМБ-рекламодателям получить на 60% больше целевых действий и на 29% больше кликов.
17 февраля «Ведомости» писали, что зарубежные компании в 2025 г. увеличили инвестиции в продвижение своих товаров на VK до 3,8 млрд руб. (за вычетом НДС), что на 12% превышает показатель 2024 г.