Средний и малый бизнес получил более 1,8 млрд бонусных рублей от «VK Рекламы»

В 2025 г. платформа расширила функционал для рекламодателей. Были улучшены инструменты автогенерации и доработки креативов, внедрены форматы коллажа и карусели, обновлены механизмы таргетирования и запущены смарт-кампании для упрощенного старта рекламы. В декабре появился новый инструмент для селлеров – формат «Универсальная запись», ориентированный на повышение эффективности рекламы сайтов. По данным компании, развитие инструментов позволило СМБ-рекламодателям получить на 60% больше целевых действий и на 29% больше кликов.