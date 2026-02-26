Путин объявил о запуске электричек между регионами России и Белоруссии

О том, что РФ и Белоруссия запустят прямые электрички между Смоленском и белорусскими Оршей и Витебском, сообщал министр транспорта РФ Андрей Никитин в начале февраля. Маршруты будут проходить без пересадок, их запуск планируется уже в апреле, уточнял он.