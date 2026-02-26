Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Путин объявил о запуске электричек между регионами России и Белоруссии

Ведомости

Между российскими и белорусскими регионами начнут курсировать прямые электропоезда. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии», – сказал он.

О том, что РФ и Белоруссия запустят прямые электрички между Смоленском и белорусскими Оршей и Витебском, сообщал министр транспорта РФ Андрей Никитин в начале февраля. Маршруты будут проходить без пересадок, их запуск планируется уже в апреле, уточнял он. 

Министр отмечал, что рассматриваются и другие возможные маршруты: Великие Луки – Витебск, Великие Луки – Полоцк и Брянск – Гомель.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её