РФ и Белоруссия запустят электрички между Смоленском, Оршей и Витебском

28 октября «Ведомости» писали, что россияне все чаще выбирают короткие поездки выходного дня, в том числе в страны ближнего зарубежья. По данным сервиса «Островок», на такие направления приходится около двух третей зарубежных путешествий этого формата. По данным, ассоциации туристических агрегаторов, среди самых популярных стран – Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Грузия.