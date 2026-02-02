Газета
Политика

РФ и Белоруссия запустят электрички между Смоленском, Оршей и Витебском

Ведомости

Россия и Белоруссия договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и белорусскими Оршей и Витебском. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин по итогам заседания союзного Совета министров.

По его словам, запуск перевозок планируется уже в апреле. «Все необходимые документы готовы. Дальше решение за президентами», – отметил он.

Никитин добавил, что в дальнейшем рассматриваются и другие маршруты электричек, включая направления «Великие Луки – Витебск», «Великие Луки – Полоцк» и «Брянск – Гомель».

Особенностью нового сообщения станет отсутствие пересадок, а также сохранение льгот и права на бесплатный проезд на всем протяжении маршрута в обеих странах. По данным министра, перевозки будут выполняться комфортабельными электричками, в перспективе возможно использование поездов «Финист» или «Ласточка».

28 октября «Ведомости» писали, что россияне все чаще выбирают короткие поездки выходного дня, в том числе в страны ближнего зарубежья. По данным сервиса «Островок», на такие направления приходится около двух третей зарубежных путешествий этого формата. По данным, ассоциации туристических агрегаторов, среди самых популярных стран – Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Грузия.

