«Яндекс.Еда» будет доставлять заказы до постаматов-холодильников
Сеть городских постаматов «Московский постамат» объявила о запуске доставки в партнерстве с сервисом «Яндекс.Еда».
Постамат городской сети установлен в бизнес-центре Lotte Plaza. В нем запущена доставка из ресторанов и магазинов. Внутри устройства заказы могут ожидать получения до четырех часов.
Пилотный проект с доставкой в устройства городской сети из сервиса также начался в общежитии МГТУ имени Н.Э. Баумана и кластере «Ломоносов».
Руководитель курьерского продукта «Яндекс.Еды». Елена Щеплова заявила о планах масштабироваться вместе с «Московским постаматом» и внедрять сервис в большем количестве локаций, в том числе в офисах и бизнес-центрах.
5 августа «Ведомости» писали, что продуктовый ритейлер «Вкусвилл» стал первым партнером «Московского постамата» по доставке продуктов в автоматические камеры хранения с холодильным модулем. Первое такое оборудование установили в кластере «Ломоносов». Представитель «Вкусвилла» уточнил, что рассматривается еще более 100 площадок.