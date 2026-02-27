«Яндекс.Еда» будет доставлять заказы до постаматов-холодильников

5 августа «Ведомости» писали, что продуктовый ритейлер «Вкусвилл» стал первым партнером «Московского постамата» по доставке продуктов в автоматические камеры хранения с холодильным модулем. Первое такое оборудование установили в кластере «Ломоносов». Представитель «Вкусвилла» уточнил, что рассматривается еще более 100 площадок.