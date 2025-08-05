«Вкусвилл» запустил доставку до постаматов-холодильников

Стоимость «продуктомата» (другое название «хладоматов») в минимальной комплектации эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова оценивает примерно в 450 000 руб. Для сравнения: классический постамат без холодильного модуля, по ее словам, в среднем стоит от 150 000 руб. Похожая оценка и у гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова. По его словам, стоимость «хладомата» составляет от 350 000 до 800 000 руб. Также некоторых инвестиций требует сервисное обслуживание и строгое соблюдение требований СанПина, добавляет он. Если аппарат будет принимать хотя бы 20 заказов в день, это, по его словам, позволит окупить затраты в течение двух лет.