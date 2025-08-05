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Главная / Бизнес /

«Вкусвилл» запустил доставку до постаматов-холодильников

Так курьеры смогут привозить по несколько заказов за один раз
Полина Гриценко
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» стал первым партнером сети городских постаматов «Московский постамат» по доставке продуктов в так называемые «хладоматы» – автоматические камеры хранения с холодильным модулем. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сторон. Первое такое оборудование установлено в кластере «Ломоносов». Но «Вкусвилл» рассматривает еще более 100 локаций, говорит представитель сети.

Аппарат поддерживает температуру до +5 градусов. Продукты будут храниться в оборудовании несколько часов. В «хладомате» российского производства – четыре ячейки. 

Отличие «хладомата» от вендингового аппарата в том, что туда еду можно заказывать онлайн, а не выбирать из имеющегося ассортимента. Такая опция важна для мест с пропускным режимом или другими ограничениями – например, для некоторых бизнес-центров, жилых комплексов, апарт-отелей, больниц, сообщил представитель «Вкусвилла». 

У самого ритейлера половина продаж приходится на онлайн, признает продакт-менеджер последней мили сети Святослав Иванов. При этом, по его словам, почти 90% продуктов требуют специального температурного режима при доставке.

«Московский постамат» объединяет более 1300 устройств, сообщил «Ведомостям» представитель проекта. При этом потенциально «хладоматами» можно дооборудовать все постаматы на внутренних территориях, а их более 1190. 

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Бизнес / Торговля и услуги

Подобное партнерство «Московский постамат» обсуждает и с другими игроками рынка. Так, сеть уже прорабатывает пилот с сервисом «Яндекс.Еда», сообщил представитель проекта. «Яндекс.Еда» находится на стадии обсуждения теста и прорабатывает его возможную реализацию, подтвердили в этой компании.

 «Хладоматы» принадлежат «Московскому постамату», говорит представитель «Вкусвилла». Инвестиции в установку и обслуживание одного аппарата в «Московском постамате» не раскрывают.

Стоимость «продуктомата» (другое название «хладоматов») в минимальной комплектации эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова оценивает примерно в 450 000 руб. Для сравнения: классический постамат без холодильного модуля, по ее словам, в среднем стоит от 150 000 руб. Похожая оценка и у гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова. По его словам, стоимость «хладомата» составляет от 350 000 до 800 000 руб. Также некоторых инвестиций требует сервисное обслуживание и строгое соблюдение требований СанПина, добавляет он. Если аппарат будет принимать хотя бы 20 заказов в день, это, по его словам, позволит окупить затраты в течение двух лет.

При условии правильной сборки, качественных деталей и корректного ухода «хладомат» может прослужить минимум пять лет, указывает Болотова. Это, по ее словам, долгосрочная инвестиция с быстрым сроком окупаемости.

Выгода ритейлеров от нового формата будет зависеть от процента за использование «Московского постамата» и стоимости услуг собственного курьера или службы доставки, отмечает Болотова. Но формат эффективен для ритейлеров, поскольку они могут консолидировать несколько заказов в одном месте, подчеркивает Бурмистров. Среди рисков использования он называет возможное нарушение температурного режима в «хладомате», из-за чего продукты могут испортиться. 

В Х5, «Магните», «Самокате» на запрос «Ведомостей» не ответили. 

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