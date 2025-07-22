Х5 Group до конца года начнет поставлять товары в Китай

Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» Х5 Group в конце 2025 г. или начале 2026 г. планирует начать в Китае продажи продуктов под собственными торговыми марками (СТМ). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала президент ритейлера Екатерина Лобачева. Сейчас, по ее словам, компания проходит этап сертификации товаров. О каких именно СТМ и продуктовых категориях идет речь, она не сказала, уточнив лишь, что в качестве пилота рассматриваются шоколадная, мучная, молочная продукция. Начать X5 Group планирует с онлайна, добавила президент группы.