Екатерина Лобачева: «Люди стали меньше тратить на покупки»

При этом сама компания остается лидером рынка, по версии Infoline, по крайней мере по результатам 2024 г. и I квартала 2025 г. Но и за все первое полугодие 2025 г. выручка компании, по последним опубликованным операционным результатам, приросла год к году на 21,2% до 2,2 трлн руб.