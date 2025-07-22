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Главная / Бизнес / Интервью /

Екатерина Лобачева: «Люди стали меньше тратить на покупки»

Президент владельца «Пятерочек» и «Чижиков» X5 Group – о тактике группы в условиях замедления спроса на продукты питания
Полина Гриценко
Президент X5 Group Екатерина Лобачева
Президент X5 Group Екатерина Лобачева / Максим Стулов / Ведомости

Рынок продовольственной розницы проходит очередной этап трансформации. Игроки продуктового ритейла в 2025 г. имеют дело со снижением темпов прироста спроса на продукты питания, выраженным дефицитом кадров, двузначной продовольственной инфляцией. Меняются и потребительские предпочтения, под которые вынуждены подстраиваться сети товаров повседневного спроса, – взять ту же готовую еду, которую президент Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева называет одним из факторов, «определяющих будущее продуктового ритейла».

При этом сама компания остается лидером рынка, по версии Infoline, по крайней мере по результатам 2024 г. и I квартала 2025 г. Но и за все первое полугодие 2025 г. выручка компании, по последним опубликованным операционным результатам, приросла год к году на 21,2% до 2,2 трлн руб.

В интервью «Ведомостям» Лобачева рассказала, как адаптируется группа, в каких форматах видит потенциал, как взаимодействует с поставщиками и с какими ожиданиями выходит на китайский рынок.

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