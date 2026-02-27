«Яндекс» встроит продажу товаров из интернет-магазинов в чат с «Алисой»

YCP подразумевает четыре формата интеграции. Автоматически к решению подключены магазины на Яндекс KIT, их товары можно купить через Алису AI. Магазинам на базе 1С-Битрикс нужно будет установить готовый модуль и пройти настройку. Интернет-магазины, которые продают на сайте и в «Яндекс.Маркете», могут подключить протокол без разработки в кабинете «Яндекс.Товаров». Ритейлерам, работающим на собственных решениях или других CMS, доступно подключение по API.