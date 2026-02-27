«Яндекс» встроит продажу товаров из интернет-магазинов в чат с «Алисой»
«Яндекс» создал первый в России стандарт интеграции интернет-магазинов с искусственным интеллектом (ИИ) Yandex Commerce Protocol (YCP). Он должен помочь продавцам продавать товары в чате с Алисой AI напрямую пользователям.
С подключением YCP онлайн-магазины начнут получать заказы, которые пользователи смогут оформить при переходе через чат с Алисой AI и из поиска «Яндекса». Магазин получит необходимые данные о заказе и сможет продавать напрямую.
YCP подразумевает четыре формата интеграции. Автоматически к решению подключены магазины на Яндекс KIT, их товары можно купить через Алису AI. Магазинам на базе 1С-Битрикс нужно будет установить готовый модуль и пройти настройку. Интернет-магазины, которые продают на сайте и в «Яндекс.Маркете», могут подключить протокол без разработки в кабинете «Яндекс.Товаров». Ритейлерам, работающим на собственных решениях или других CMS, доступно подключение по API.
Сейчас 3500 онлайн-магазинов уже могут продавать товары через Алису AI и «Поиск».
В декабре 2025 г. «Яндекс.Маркет» начал применять ИИ для обнаружения подозрительных заказов, оформленных с постоплатой. Площадка обучила ML-модель на информации о прошлых покупках и аномалиях в поведении покупателей. Система анализирует новые заказы в ПВЗ и присваивает им уровень риска. Если операция выглядит подозрительно, она сообщает специалисту службы контроля качества. Сотрудник изучает данные и принимает решение о возможности оформления заказа и способе его оплаты.