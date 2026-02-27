Производители смартфонов в КНР могут значительно повысить цены в марте

19 января Handelsblatt писала, что в последнем квартале 2025 г. Apple заняла первое место на китайском рынке смартфонов, увеличив продажи iPhone на 28%. В то же время продажи Huawei и Xiaomi снизились на двузначные цифры. Аналитики сообщали изданию, что росту способствовала популярность нового поколения iPhone 17, а также устойчивость компании к дефициту и росту цен на микросхемы памяти, которые сильнее ударили по производителям бюджетных моделей.