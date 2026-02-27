Производители смартфонов в КНР могут значительно повысить цены в марте
Китайские технологические компании, которые занимаются созданием смартфонов, увеличат цены на свои товары в марте, так как растет стоимость чипов памяти, пишет ТАСС со ссылкой на китайское агентство «Цайлянь».
Издание подчеркивает, что повышение станет крупнейшей отраслевой корректировкой цен в течение последних пяти лет. Сейчас стоимость закупки микросхем памяти для производства смартфонов увеличилась на 80% и более в сравнении с тем же периодом 2025 г. Как отмечает «Цайлянь», специалисты не фиксируют признаков замедления роста.
Агентство подчеркивает, что из-за ценового давления несколько ведущих брендов хотят скорректировать цены в начале марта. Это будут Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi, Honor.
19 января Handelsblatt писала, что в последнем квартале 2025 г. Apple заняла первое место на китайском рынке смартфонов, увеличив продажи iPhone на 28%. В то же время продажи Huawei и Xiaomi снизились на двузначные цифры. Аналитики сообщали изданию, что росту способствовала популярность нового поколения iPhone 17, а также устойчивость компании к дефициту и росту цен на микросхемы памяти, которые сильнее ударили по производителям бюджетных моделей.