Apple заняла первое место на рынке смартфонов в Китае на фоне роста цен
Как отмечают аналитики, на долю Apple в последнем квартале пришлась каждая пятая поставка смартфона в Китае. Росту способствовала популярность нового поколения iPhone 17, а также устойчивость компании к дефициту и росту цен на микросхемы памяти, которые сильнее ударили по производителям бюджетных моделей. Цены на оперативную память, по прогнозам, вырастут на 40–50% в I квартале и еще на 20% во II квартале 2026 г.
В целом китайский рынок смартфонов сократился на 1,6%. Нехватка памяти возникла из-за перевода производителями мощностей на выпуск высококачественных компонентов для ИИ-чипов Nvidia, что повысило цены. Apple, чей портфель сосредоточен в премиум-сегменте, оказалась более устойчивой, отчасти благодаря новым потребительским субсидиям в Китае.
По итогам всего 2025 г. Apple и Huawei поделили первое место с долей около 17% каждая. Поставки Apple за год выросли на 7,5%, однако новинка iPhone Air, выпущенная в Китае позже, чем на других рынках, не оправдала ожиданий из-за компромисса между тонким дизайном и функциональностью.
26 ноября 2025 г. стало известно, что Apple впервые с 2011 г. обогнала Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире в 2025 г. По оценкам аналитиков, доля Apple достигла 19,4% глобального рынка, тогда как Samsung – 18,7%, несмотря на ожидаемый рост поставок корейской компании.