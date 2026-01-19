Apple заняла первое место на рынке смартфонов в Китае на фоне роста цен

Как отмечают аналитики, на долю Apple в последнем квартале пришлась каждая пятая поставка смартфона в Китае. Росту способствовала популярность нового поколения iPhone 17, а также устойчивость компании к дефициту и росту цен на микросхемы памяти, которые сильнее ударили по производителям бюджетных моделей. Цены на оперативную память, по прогнозам, вырастут на 40–50% в I квартале и еще на 20% во II квартале 2026 г.