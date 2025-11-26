Apple впервые с 2011 года обгоняет Samsung по мировым поставкам
Эксперты объясняют успех Apple сильными продажами серии iPhone 17, начавшимся массовым циклом обновления смартфонов после пандемии и эффектом от ослабления торговых споров между США и Китаем. Кроме того, использование б/у iPhone (более 350 млн проданных с 2023 г.) формирует устойчивый спрос на новые модели.
Samsung также увеличит поставки на 4,6% г/г, что поддержит ее позиции на ключевых рынках – в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако конкуренция со стороны китайских брендов не позволит корейской компании вернуть себе лидерство до конца десятилетия.
Параллельно крупные китайские производители (Xiaomi, Transsion, vivo и OPPO) делают ставку на зарубежные рынки и продвижение премиальных моделей, хотя рост цен на компоненты ограничит их темпы расширения в 2026 г.
25 ноября Apple обратилась к Европейской комиссии с призывом отменить или пересмотреть положения Закона о цифровых рынках (DMA), заявив, что действующее регулирование может привести к прекращению поставок некоторых продуктов и функций в ЕС.