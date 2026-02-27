Стоимость бензина на бирже за неделю снизилась на 1–2%

Летнее дизельное топливо за день подорожало на 0,91% до 56 023 руб. за тонну (+0,98% за неделю). Стоимость межсезонного дизельного топлива увеличилась на 0,5% и составила 54 855 руб. за тонну (-0,46% за неделю), зимнего дизеля – сократилась на 3,19% до 59 367 руб. за тонну (-5,49% за неделю).