Стоимость бензина на бирже за неделю снизилась на 1–2%
Стоимость бензина марки АИ-92 по итогам торговой недели на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 2,01%. За сутки он подорожал на 0,05%, и цена составляет 59 263 руб. за тонну.
Цена на бензин АИ-95 по территориальному индексу европейской части России за день выросла на 0,34% и достигла 62 677 руб. за тонну. За неделю он подешевел на 1,04%.
Летнее дизельное топливо за день подорожало на 0,91% до 56 023 руб. за тонну (+0,98% за неделю). Стоимость межсезонного дизельного топлива увеличилась на 0,5% и составила 54 855 руб. за тонну (-0,46% за неделю), зимнего дизеля – сократилась на 3,19% до 59 367 руб. за тонну (-5,49% за неделю).
31 января правительство продлило действие ограничений на экспорт бензина, дизеля и прочих нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Они не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок. Запрет на экспорт бензина не затронет производителей топлива для избежания затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты выразили мнение, что это решение вряд ли значительно скажется на стоимости нефтепродуктов. Оптовые цены будут медленно снижаться до старта роста внутреннего спроса на топливо.