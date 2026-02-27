Новак: власти планируют снизить дисконт на нефть до $10 за баррель

Новак: власти планируют снизить дисконт на нефть до $10 за баррельНизкие цены на энергоносители создают риск дефицита бюджета
Правительство России будет стремиться снизить дисконт на российскую нефть до примерно $10 за баррель. Ведется работа в этом направлении. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».
Отвечая на вопрос о мерах по снижению бюджетного дефицита из-за падения нефтегазовых доходов, он напомнил, что доля нефтегазовых доходов составляет около 15%, а еще недавно была 50%.
«Для нашей страны очень важно, чтобы мы избавлялись от нефтяной иглы, такая задача тоже поставлена. То что постепенно снижается доля нефтегазовых доходов, в этом ничего плохого нет», – подчеркнул Новак (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, есть риски дефицита бюджета, которые связаны с тем, что стоимость российской нефти ниже, чем планировалась в прогнозе социально-экономического развития. Это обусловлено различными факторами, в частности снижением средней цены на Brent и Urals, что вызвано перенаправлением продукции на более дальние рынки. Вице-премьер пояснил, что это означает более высокие расходы на транспортировку. Раньше Россия большую часть транспортировала в Европу, и расходы были в несколько раз меньше, чем при транспортировке в Индию или КНР.
Новак добавил, что с точки зрения покрытия дефицита бюджета есть разные варианты. Дефициты могут покрываться из Фонда национального благосостояния, заимствований или за счет продажи имущества.
12 февраля «Ведомости. Аналитика» со ссылкой на обзор аналитиков SberCIB писали, что более низкая цена на нефть и более крепкий рубль, чем ожидалось при формировании федерального бюджета России на 2026 г., приведут к росту бюджетного дефицита в этом году почти вдвое до 7,3 трлн руб. Они указали, что ужесточение санкций против российских нефтяных компаний увеличило дисконт в цене на Urals к стоимости Brent. По данным Минэкономразвития, в январе средняя цена нефти Urals составила $41/барр. По оценкам экспертов, средняя экспортная цена на нее в 2026 г. составит $46/барр.