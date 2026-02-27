Новак: власти планируют снизить дисконт на нефть до $10 за баррель

По его словам, есть риски дефицита бюджета, которые связаны с тем, что стоимость российской нефти ниже, чем планировалась в прогнозе социально-экономического развития. Это обусловлено различными факторами, в частности снижением средней цены на Brent и Urals, что вызвано перенаправлением продукции на более дальние рынки. Вице-премьер пояснил, что это означает более высокие расходы на транспортировку. Раньше Россия большую часть транспортировала в Европу, и расходы были в несколько раз меньше, чем при транспортировке в Индию или КНР.