Казино Caesars Palace из Лас-Вегаса зарегистрировало товарный знак в России
Американское казино Caesars Palace, известное по фильмам «11 друзей Оушена», «Железный человек» и «Рокки 3», зарегистрировало в России товарный знак в виде логотипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Заявка была подана 7 апреля 2025 г. из США компанией «Сизарс Лайсенс Компани». Регистрация произведена по двум классам международной классификации товаров и услуг – для слот-машин, игровых автоматов и канцелярских товаров.
27 января сообщалось, что Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино в России. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал о предложении создать специального оператора, который будет перечислять государству не менее 30% выручки от деятельности онлайн-казино.
По оценке Минфина, объем нелегального рынка азартных интернет-игр превышает 3 трлн руб. в год. В случае легализации бюджет может получать до 100 млрд руб. ежегодно.
В настоящее время казино в России легально работают только в игорных зонах – «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» в Приморском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Золотой берег» в Крыму.