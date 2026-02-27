Чистая прибыль «Русгидро» по РСБУ достигла 66,9 млрд рублей в 2025 году

Общая выручка «Русгидро» выросла на 21% по сравнению с показателем 2024 г. и составила 256,8 млрд руб. Рост выручки обусловлен главным образом увеличением рыночных цен на электроэнергию и мощность, а также повышением объема поставок электроэнергии «Русгидро» на 5%, подчеркнули в компании.