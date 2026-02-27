Газета
Чистая прибыль «Русгидро» по РСБУ достигла 66,9 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Чистая прибыль «Русгидро» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 13,43 млрд руб. годом ранее. Это следует из отчетности компании.

Общая выручка «Русгидро» выросла на 21% по сравнению с показателем 2024 г. и составила 256,8 млрд руб. Рост выручки обусловлен главным образом увеличением рыночных цен на электроэнергию и мощность, а также повышением объема поставок электроэнергии «Русгидро» на 5%, подчеркнули в компании.

Себестоимость продаж возросла до 96,4 млрд руб., что составляет прирост на 12%. По итогам 2025 г. показатель EBITDA «Русгидро» увеличился на 24% и достиг 169,4 млрд руб.

22 января вице-премьер – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что «Русгидро» не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2025 г. Высвобожденные деньги пойдут на модернизацию энергомощностей на Дальнем Востоке. Трутнев уточнил, что у группы сформирован портфель проектов, их реализация позволит значительно сократить затраты.

