«Русгидро» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года
«Русгидро» не будет выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2025 г. Высвобожденные средства планируется направить на модернизацию энергомощностей на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, у компании сформирован портфель проектов, реализация которых за счет технологических улучшений позволит существенно сократить затраты. «Для этого мы планируем использовать средства, полученные от дивидендов «Русгидро», которые в этом году принято решение не выплачивать», – отметил Трутнев (цитата по ТАСС).
2 декабря сообщалось, что «Русгидро» не получило окончательного решения о сроках моратория на дивиденды. Об этом говорил член правления группы Роман Бердников в кулуарах международного форума «Электрические сети – 2025».
27 ноября «Русгидро» публиковало отчетность по МСФО за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании выросла на 28,7% в годовом выражении и достигла 30,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 11,6% до 510 млрд руб., показатель EBITDA прибавил 18,6% и составил 130,6 млрд руб.