«Русгидро» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

5 сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что мораторий на выплату дивидендов «Русгидро» до 2029 г. был одобрен на совещании по вопросам энергетики. После появления этой информации котировки компании снизились и на минимуме опускались до 0,47 руб. за акцию.