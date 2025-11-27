Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО за девять месяцев выросла на 28,7%

Ведомости

Чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев 2025 г. по МСФО увеличилась на 28,7% и достигла 30,3 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном отчете компании.

Общая выручка за отчетный период выросла на 11,6% год к году – до 510 млрд руб. EBITDA увеличилась на 18,6% – до 130,6 млрд руб.

В компании отметили, что на финансовый результат повлияли как позитивные, так и негативные факторы. Ключевым сдерживающим фактором стал существенный рост процентных расходов – на 60,7% к аналогичному периоду 2024 г., что связано с уровнем ключевой ставки Банка России и увеличением долгового портфеля группы в условиях реализации масштабной инвестиционной программы. Также выросли расходы по налогу на прибыль – на 31,3%.

30 октября сообщалось, что по РСБУ чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев составила 43,8 млрд руб., что на 4% ниже показателя прошлого года. EBITDA при этом выросла на 21% – до 125,2 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте