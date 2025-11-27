Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО за девять месяцев выросла на 28,7%
Чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев 2025 г. по МСФО увеличилась на 28,7% и достигла 30,3 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном отчете компании.
Общая выручка за отчетный период выросла на 11,6% год к году – до 510 млрд руб. EBITDA увеличилась на 18,6% – до 130,6 млрд руб.
В компании отметили, что на финансовый результат повлияли как позитивные, так и негативные факторы. Ключевым сдерживающим фактором стал существенный рост процентных расходов – на 60,7% к аналогичному периоду 2024 г., что связано с уровнем ключевой ставки Банка России и увеличением долгового портфеля группы в условиях реализации масштабной инвестиционной программы. Также выросли расходы по налогу на прибыль – на 31,3%.
30 октября сообщалось, что по РСБУ чистая прибыль «Русгидро» за девять месяцев составила 43,8 млрд руб., что на 4% ниже показателя прошлого года. EBITDA при этом выросла на 21% – до 125,2 млрд руб.