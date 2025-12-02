Газета
«Русгидро» пока не получило решение о сроке моратория на дивиденды

Ведомости

«Русгидро» еще не получило решение о сроке, на который будет ограничена выплата дивидендов компании. Об этом заявил ТАСС член правления группы Роман Бердников в кулуарах международного форума «Электрические сети – 2025».

5 сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что мораторий «Русгидро» на выплату дивидендов до 2029 г. был одобрен на совещании по энергетике. На фоне этой новости котировки компании снизились и на минимуме достигли 0,47 руб. за бумагу.

27 ноября «Русгидро» представило результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 28,7% год к году и достигла 30,3 млрд руб. Общая выручка увеличилась на 11,6% до 510 млрд руб. EBITDA возросла на 18,6% и составила 130,6 млрд руб.

На финансовый результат повлиял ряд факторов. Ключевым сдерживающим фактором стал рост процентных расходов на 60,7% к такому же периоду 2024 г. в связи с уровнем ключевой ставки Банка России и увеличением долгового портфеля группы в условиях реализации инвестиционной программы. Выросли и расходы по налогу на прибыль – на 31,3%.

