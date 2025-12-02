«Русгидро» пока не получило решение о сроке моратория на дивиденды

5 сентября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что мораторий «Русгидро» на выплату дивидендов до 2029 г. был одобрен на совещании по энергетике. На фоне этой новости котировки компании снизились и на минимуме достигли 0,47 руб. за бумагу.