Акции «Русгидро» упали на новостях о моратории на дивиденды до 2029 года
Котировки «Русгидро» быстро снизились после сообщения «Интерфакса» о том, что компания одобрила мораторий на выплату дивидендов до 2029 г.
Котировки на минимуме опустились до 0,47 руб. за бумагу. Хотя уровень на открытии был 0,48 руб. Максимальный показатель достигал 0,49 руб. По данным на 13:55 мск стоимость акций остается на уровне 0,47 руб.
28 августа компания опубликовала отчетность по МСФО за первое полугодие: чистая прибыль увеличилась на 33,6% до 31,6 млрд руб., выручка выросла на 15,1% до 325,69 млрд руб., операционная прибыль – на 51,5% до 74,22 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 98,3 млрд руб. (+30,6%).
29 января полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ключевая проблема компании связана с оплатой угля по рыночной цене при сохранении тарифов в регулируемом секторе. По его словам, разрабатывался план по улучшению экономического положения компании.