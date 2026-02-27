Цены на огурцы снизились впервые с сентября
На неделе с 17 по 24 февраля цены на огурцы в России снизились на 3,8%. Это снижение стало первым с конца сентября 2025 г., когда за неделю с 30 сентября по 6 октября цены на огурцы уменьшились на 0,1%. Об этом сообщает Росстат.
При этом остальные овощи и фрукты продолжили дорожать. За указанный период цены на морковь выросли на 2,6%, из которых 2,4% пришлось на период с 10 по 16 февраля. Помидоры подорожали на 2,5%, из них 0,4% — с 17 по 24 февраля. Картофель подорожал на 1,4%, из которых 1,1% — с 10 по 16 февраля. Бананы стали дороже на 0,9%, из них 0,5% — с 17 по 24 февраля. Капуста подорожала на 0,7%, из которых 0,5% — с 17 по 24 февраля. Лук стал дороже на 0,5%, из них 0,4% — с 17 по 24 февраля. Яблоки подорожали на 0,4%, из них 0,3% — с 17 по 24 февраля. Свекла подорожала на 0,3%, из которых 0,1% — с 17 по 24 февраля.
В целом за указанный период цены на плодоовощную продукцию в России выросли на 0,1%, из которых 0,7% — с 10 по 16 февраля.
С начала года цены на огурцы выросли на 37,9%, помидоры — на 22,4%, морковь — на 15,9%, картофель — на 14,2%, капуста — на 10,2%, свекла — на 8,1%, лук — на 6,3%, яблоки — на 5,8%, бананы — на 4,5%.
11 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что рост цен на огурцы на российском рынке связан с сезонными факторами. С наступлением потепления в конце февраля – начале марта ожидается снижение цен. Депутат пояснила, что зимой основная часть свежих огурцов поступает из тепличных хозяйств, где производство зависит от затрат на электроэнергию. Аномально низкие температуры в этом году привели к увеличению энергопотребления и росту себестоимости продукции.