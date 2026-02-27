Цены на огурцы снизились впервые с сентября

При этом остальные овощи и фрукты продолжили дорожать. За указанный период цены на морковь выросли на 2,6%, из которых 2,4% пришлось на период с 10 по 16 февраля. Помидоры подорожали на 2,5%, из них 0,4% — с 17 по 24 февраля. Картофель подорожал на 1,4%, из которых 1,1% — с 10 по 16 февраля. Бананы стали дороже на 0,9%, из них 0,5% — с 17 по 24 февраля. Капуста подорожала на 0,7%, из которых 0,5% — с 17 по 24 февраля. Лук стал дороже на 0,5%, из них 0,4% — с 17 по 24 февраля. Яблоки подорожали на 0,4%, из них 0,3% — с 17 по 24 февраля. Свекла подорожала на 0,3%, из которых 0,1% — с 17 по 24 февраля.