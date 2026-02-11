В Госдуме рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы

Оглоблина также отметила, что производители адаптируются к потребительскому спросу, переходя на короткоплодные гибриды, которые более удобны для нарезки и консервирования. Упаковка также улучшается для снижения потерь при транспортировке. Эти меры влияют на конечную цену товара.