В Госдуме рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы
Рост цен на огурцы на российском рынке связан с сезонными факторами. С наступлением потепления в конце февраля – начале марта ожидается снижение цен. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ТАСС.
Депутат пояснила, что зимой основная часть свежих огурцов поступает из тепличных хозяйств, где производство зависит от затрат на электроэнергию. Аномально низкие температуры в этом году привели к увеличению энергопотребления и росту себестоимости продукции.
Оглоблина также отметила, что производители адаптируются к потребительскому спросу, переходя на короткоплодные гибриды, которые более удобны для нарезки и консервирования. Упаковка также улучшается для снижения потерь при транспортировке. Эти меры влияют на конечную цену товара.
По данным Минэкономразвития, за последнюю неделю января цены на продовольственные товары выросли на 0,37%, в том числе на плодоовощную продукцию – на 1,95%. По данным Росстата, в этом сегменте заметнее всего подорожали огурцы (+4,6%), помидоры (+1,8%), капуста и морковь (+1,7%), картофель (+1,6%), свекла (+1,5%).