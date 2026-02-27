Минтранс изучает запуск торгового судоходства с Китаем по Иртышу

7 января «Ведомости» писали, что торговое сотрудничество России и Китая ускорилось в 2021–2022 гг. По итогам 2024 г. товарооборот достиг почти $245 млрд, что на 67% выше уровня 2021 г. Российский экспорт за этот период вырос на 91,4%, китайский – на 45,6%. Вместе с тем в январе – ноябре 2025 г. динамика ухудшилась. Поставки из России в Китай сократились на 5,9% год к году, из КНР в РФ – на 11,9%.