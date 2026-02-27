Минтранс изучает запуск торгового судоходства с Китаем по Иртышу
Минтранс РФ обсуждает возможность организации торгового судоходства с Китаем по реке Иртыш. Решение примут после подготовки технико-экономического обоснования. Об этом на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
«В принципе, если ТЭО будет позитивным, то будем включать это уже в национальный проект», – сказал Никитин (цитата по ТАСС).
18 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая находятся на наилучшем этапе за всю историю. По его словам, они строятся на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлены против третьих стран.
7 января «Ведомости» писали, что торговое сотрудничество России и Китая ускорилось в 2021–2022 гг. По итогам 2024 г. товарооборот достиг почти $245 млрд, что на 67% выше уровня 2021 г. Российский экспорт за этот период вырос на 91,4%, китайский – на 45,6%. Вместе с тем в январе – ноябре 2025 г. динамика ухудшилась. Поставки из России в Китай сократились на 5,9% год к году, из КНР в РФ – на 11,9%.