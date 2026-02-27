Газета
Авиакомпании корректируют расписание из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ведомости

Российские авиакомпании при поддержке Минтранса и Росавиации корректируют расписание рейсов из-за закрытия воздушного пространства в странах Ближнего Востока. Об этом министерство сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве предупредили, что может увеличиться время в пути, не исключены отмены рейсов, возможен перенос аэропорта вылета. Корректировки необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры могут получить дополнительную информацию на онлайн-табло аэропортов, через колл-центры и на сайте авиакомпании, а также по каналам связи с туроператорами. Минтранс и Росавиация совместно с перевозчиками продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке и объявят о дальнейших изменениях.

28 февраля «Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно на сутки в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Пассажиры могут переоформить билеты на ближайшие даты при наличии свободных мест или оформить возврат. Рейсы на 1 марта планируется выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. 

Red Wings объявила о вынужденной корректировке расписания рейсов в Израиль. Изменения будут действовать до восстановления полной безопасности полетов самолетов. Авиакомпания полностью компенсирует стоимость возвращенных билетов.

Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану, поразив десятки военных целей. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами и ударил по американским военным базам.

