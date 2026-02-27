Газета
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 28 февраля

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на 28 февраля. Такое решение принято из-за действия временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

Пассажиры отмененных полетов могут переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформить возврат.

Авиаперевозчик планирует 1 марта выполнять рейсы в Дубай и Абу-Даби на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. «Аэрофлот» следит за ситуацией и примет дальнейшие решения о корректировке расписания с учетом необходимости обеспечения безопасности полетов.

28 февраля источники «Ведомостей» сообщили о взрывах в Абу-Даби. После взрывов над городом поднялся дым. На фоне происходящего ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространства.

В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану. В результате поражены десятки военных целей. Атаки призваны снизить потенциал «иранского террористического режима». В ответ Исламская Республика ударила по Тель-Авиву баллистическими ракетами.

