В Абу-Даби гремят взрывы
В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби гремят взрывы. Об этом сообщили источники «Ведомостей».
ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространства, передает CNN. По его данным, после взрывов в Абу-Даби над городом поднялся дым.
Источник телеканала заявил об уничтожении двух иранских ракет над Катаром. Еще один собеседник рассказал об ударе по базе ВМС США в Бахрейне.
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении десятков военных целей. В ведомстве пояснили, что атаки призваны «существенно снизить потенциал иранского террористического режима». По его данным, исламская республика в последние месяцы продолжала усилия по реализации своей ядерной программы и восстановлению производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.