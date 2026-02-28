Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Абу-Даби гремят взрывы

Ведомости

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби гремят взрывы. Об этом сообщили источники «Ведомостей».

ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространства, передает CNN. По его данным, после взрывов в Абу-Даби над городом поднялся дым.

Источник телеканала заявил об уничтожении двух иранских ракет над Катаром. Еще один собеседник рассказал об ударе по базе ВМС США в Бахрейне.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении десятков военных целей. В ведомстве пояснили, что атаки призваны «существенно снизить потенциал иранского террористического режима». По его данным, исламская республика в последние месяцы продолжала усилия по реализации своей ядерной программы и восстановлению производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь