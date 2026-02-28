В Абу-Даби гремят взрывы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении десятков военных целей. В ведомстве пояснили, что атаки призваны «существенно снизить потенциал иранского террористического режима». По его данным, исламская республика в последние месяцы продолжала усилия по реализации своей ядерной программы и восстановлению производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.