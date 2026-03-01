Газета
Росавиация: туман в Москве может привести к изменениям в расписании рейсов

В ближайшие часы и до утра понедельника, 2 марта, Москву накроет туман. По прогнозам синоптиков, видимость составит 100–500 м, что может привести к корректировкам в работе воздушного транспорта, включая задержки и отмены рейсов, сообщила Росавиация в Telegram.

Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией через онлайн-табло и чат-боты аэропортов и авиакомпаний, заранее продумывать маршруты до аэропортов из-за возможных затруднений на дорогах, а также рассматривать альтернативные варианты прибытия в конечный пункт.

В ведомстве добавили, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме. Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.

