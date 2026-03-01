Росавиация: туман в Москве может привести к изменениям в расписании рейсов

В ближайшие часы и до утра понедельника, 2 марта, Москву накроет туман. По прогнозам синоптиков, видимость составит 100–500 м, что может привести к корректировкам в работе воздушного транспорта, включая задержки и отмены рейсов, сообщила Росавиация в Telegram.