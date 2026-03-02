Погрузка на сети «РЖД» снизилась на 3,2% в феврале
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в феврале 2026 г. сократилась на 3,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 84,2 млн т.
Грузооборот за месяц сократился на 5,8% в годовом выражении и достиг 186,8 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – на 6,4% до 230 млрд ткм.
Погрузка за январь – февраль этого года упала на 3,6% до 173,5 млн т. Железными дорогами отправлено в вагонах 52,9 млн т каменного угля (-6,7%), 1,5 млн т кокса (-11,2%), 32,8 млн т нефти и нефтепродуктов (-0,9%), 7,7 млн т черных металлов (-14%), 580 600 т лома черных металлов (-39,9%), 1,7 млн т цемента (-24,7%), 3,9 млн т лесных грузов (-10,8%), 11,4 млн т строительных грузов (-0,7%), 2,6 млн т руды цветной и серного сырья (-1,7%), 3,2 млн т химикатов и соды (-4,7%), 3,6 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (-10,6%).
Погрузка руды железной и марганцевой выросла на 0,1% и достигла 16,8 млн т, химических и минеральных удобрений – на 0,3% до 12 млн т, зерна – на 44,6% до 5,4 млн т. Погрузка остальных грузов, в частности вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, снизилась на 3,1% и составила 17,6 млн т.
Грузооборот за два месяца 2026 г. уменьшился на 8,8% относительно аналогичного периода 2025 г. и достиг 381,9 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – на 8,7% до 473,3 млрд ткм.
2 февраля РЖД сообщило, что общая погрузка на сети холдинга в январе снизилась на 4% по сравнению с таким же периодом 2025 г. и достигла 89,3 млн т. Грузооборот за месяц сократился на 11,6% до 194,9 млрд тарифных ткм, показатель с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии упал на 10,8% и составил 243,1 млрд ткм.