Погрузка на сети «РЖД» снизилась на 3,2% в феврале

Погрузка за январь – февраль этого года упала на 3,6% до 173,5 млн т. Железными дорогами отправлено в вагонах 52,9 млн т каменного угля (-6,7%), 1,5 млн т кокса (-11,2%), 32,8 млн т нефти и нефтепродуктов (-0,9%), 7,7 млн т черных металлов (-14%), 580 600 т лома черных металлов (-39,9%), 1,7 млн т цемента (-24,7%), 3,9 млн т лесных грузов (-10,8%), 11,4 млн т строительных грузов (-0,7%), 2,6 млн т руды цветной и серного сырья (-1,7%), 3,2 млн т химикатов и соды (-4,7%), 3,6 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (-10,6%).