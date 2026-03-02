Газета
«Газпром» поставил россиянам рекордный объем газа в феврале

Ведомости

«Газпром» поставил российским потребителям в февраля рекордный для этого месяца объем газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Он достиг 46,2 млрд куб. м.

С 1 по 11 февраля на фоне морозной погодой поставки шли на самых высоких для этих дней уровнях. В частности, 4 февраля был достигнут новый исторический для месяца суточный рекорд – 1835,2 млн куб. м газа.

Во время повышенного спроса обеспечение россиян газом по газотранспортной системе «Газпрома» осуществляется надежно и в необходимых объемах. Это возможно, в том числе, за счет подземных хранилищ газа.

В январе «Газпром» установил новый исторический рекорд поставок газа для января из ЕСГ, отправив гражданам 51,28 млрд куб. м газа. С 15 по 28 января поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Предыдущий максимум фиксировался в январе 2024 г. и составлял 50,97 млрд куб. м газа.

К зиме 2025/2026 гг. компания создала в российских подземных хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,17 млрд куб. м. Это рекорд для газовой отрасли России.

