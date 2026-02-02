Газета
«Газпром» в январе установил новый рекорд поставок газа потребителям в РФ

Ведомости

«Газпром» установил новый исторический рекорд поставок газа для января из Единой системы газоснабжения, поставив российским потребителям 51,28 млрд куб. м газа.

С 15 по 28 января поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Предыдущий максимум был достигнут в январе 2024 г. и составлял 50,97 млрд куб. м газа.

К зиме 2025/2026 гг. компания создала в российских подземных хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,17 млрд куб. м. Это рекорд для газовой отрасли страны.

Москвичей ждут рекордно холодные сутки за всю зиму

Общество

25 января «Газпром» поставил российским потребителям 1839,6 млн куб. м газа. Это превысило предыдущий максимум, достигнутый днем ранее. Рост потребления связан с аномально низкими температурами в большинстве регионов РФ. Средняя температура в зоне действия Единой системы газоснабжения в этот день опустилась до -18,7 градуса.

23 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что инвестиции «Газпрома» в газификацию регионов России в 2021–2025 гг. увеличились в 2,7 раза к предыдущим пяти годам и превысили 1 трлн руб. По результатам прошлого года уровень газификации страны достиг 75%.

