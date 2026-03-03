Доля аннулированных россиянами туров на Ближний Восток достигла 15%

2 марта Российский союз туриндустрии (РСТ) объявил, что потери туроператоров, работающих на ближневосточном направлении, достигают $1,5 млн в день. Представители организации уточнили, что информация, что туроператоры не возвращают деньги клиентам, которые отказались от туров на Ближний Восток, «не совсем соответствует действительности». Компании не штрафуют туристов, а возвращают средства с удержанием фактически понесенных расходов, а в ряде случаев – без него.