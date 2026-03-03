Газета
Доля аннулированных россиянами туров на Ближний Восток достигла 15%

Ведомости

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке российские граждане стали отказываться от туров в ОАЭ. Аналитики сервиса бронирования пакетных туров зафиксировали волну аннуляций ближневосточных поездок – 15% на туры в апреле – марте. Об этом сообщили «Ведомостям» в Onlinetours.

Туры отменяются с добровольного согласия туриста, поскольку об официальном закрытии страны не объявлялось. В сервисе заявили, что прогнозирование дальнейшего спроса невозможно, так как ситуация внештатная. Сейчас там следят за развитием событий.

28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы по всему Ближнему Востоку и Тель-Авив. Иранские удары также пришлись на ОАЭ.

2 марта Российский союз туриндустрии (РСТ) объявил, что потери туроператоров, работающих на ближневосточном направлении, достигают $1,5 млн в день. Представители организации уточнили, что информация, что туроператоры не возвращают деньги клиентам, которые отказались от туров на Ближний Восток, «не совсем соответствует действительности». Компании не штрафуют туристов, а возвращают средства с удержанием фактически понесенных расходов, а в ряде случаев – без него.

