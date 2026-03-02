РСТ: потери работающих на Ближнем Востоке туроператоров составляют $1,5 млн
Потери туроператоров, работающих на ближневосточном направлении, на данный момент достигают $1,5 млн в день. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
В организации уточнили, что распространяемая в СМИ информация о том, что туроператоры не возвращают деньги клиентам, которые отказались от туров на Ближний Восток, «не совсем соответствует действительности».
По данным РСТ, компании не штрафуют туристов, а возвращают средства с удержанием фактически понесенных расходов (ФПР), а в ряде случаев – и без удержаний. К ФПР относятся, в частности, бронирование отелей и авиабилеты.
1 марта стало известно, что эскалация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 000 российских туристов.
Авиасообщение на Ближнем Востоке было нарушено утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита, писали «Ведомости».