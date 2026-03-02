РСТ: потери работающих на Ближнем Востоке туроператоров составляют $1,5 млн

Авиасообщение на Ближнем Востоке было нарушено утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита, писали «Ведомости».