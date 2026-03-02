В Дубае отели могут продлить туристам проживание из-за отмен рейсов
Департамент экономики и туризма ОАЭ рекомендовал отелям в Дубае предоставить туристам возможность продлить проживание из-за затруднений с вылетом из страны. Отели получили от ведомства письмо с инструкциями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Рекомендуется также сохранить для туристов условия, что были при первоначальном бронировании, и не выселять гостей в сложившихся обстоятельствах. В случае если турист не может оплатить продление проживания, отель должен незамедлительно уведомить департамент. Тогда гостиницы должны передать ведомству информацию о первоначальном сроке проживания, деталях продления и сообщить, покрываются ли расходы третьей стороной.
Утром 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, было нарушено авиасообщение на Ближнем Востоке. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.
Согласно данным Минтранса РФ на вечер 1 марта, между Россией и странами Ближнего Востока было отменено 109 рейсов. Порядка 90% из них приходятся на направление Россия – ОАЭ. Отмены затронули рейсы «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», а также Emirates, Flydubai и Qatar Airways из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Пассажирам возвратили деньги почти за 8000 билетов.