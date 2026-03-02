В Дубае отели могут продлить туристам проживание из-за отмен рейсов

Рекомендуется также сохранить для туристов условия, что были при первоначальном бронировании, и не выселять гостей в сложившихся обстоятельствах. В случае если турист не может оплатить продление проживания, отель должен незамедлительно уведомить департамент. Тогда гостиницы должны передать ведомству информацию о первоначальном сроке проживания, деталях продления и сообщить, покрываются ли расходы третьей стороной.