Конфликт на Ближнем Востоке затронул до 110 000 российских туристов

МИД России выпустил рекомендацию покинуть Иран и Израиль только на следующий день после начала боевых действий. В МИДе призвали проявлять максимальную бдительность, избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам и не вести там фото- и видеосъемку.