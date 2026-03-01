Конфликт на Ближнем Востоке затронул до 110 000 российских туристов
Эскалация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 000 российских туристов. Об этом сообщил представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
«В Саудовской Аравии находится порядка 1000 организованных туристов из России, в Объединенных Арабских Эмиратах – от 50 000 до 100 000 российских граждан, включая туристов и самостоятельных путешественников, в Омане – около 800–900 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
От 6000 до 8000 туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут вернуться в Россию, рассказал Абдюханов.
РСТ выделяет в отдельную категорию туристов, находящихся на островных направлениях, где отсутствует стабильное прямое авиасообщение с Россией: Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка.
МИД России выпустил рекомендацию покинуть Иран и Израиль только на следующий день после начала боевых действий. В МИДе призвали проявлять максимальную бдительность, избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам и не вести там фото- и видеосъемку.