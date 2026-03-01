Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Конфликт на Ближнем Востоке затронул до 110 000 российских туристов

Ведомости

Эскалация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 000 российских туристов. Об этом сообщил представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«В Саудовской Аравии находится порядка 1000 организованных туристов из России, в Объединенных Арабских Эмиратах – от 50 000 до 100 000 российских граждан, включая туристов и самостоятельных путешественников, в Омане – около 800–900 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

От 6000 до 8000 туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут вернуться в Россию, рассказал Абдюханов.

РСТ выделяет в отдельную категорию туристов, находящихся на островных направлениях, где отсутствует стабильное прямое авиасообщение с Россией: Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка.

МИД России выпустил рекомендацию покинуть Иран и Израиль только на следующий день после начала боевых действий. В МИДе призвали проявлять максимальную бдительность, избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам и не вести там фото- и видеосъемку.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её