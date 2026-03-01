МИД призвал россиян покинуть Иран и Израиль или перебраться в безопасные районы

С учетом закрытия воздушного пространства Ирана выехать из страны можно наземными маршрутами: в Азербайджан через погранпереход «Астара» или в Армению через КПП «Нурдуз»/«Агарак». Для выезда через Азербайджан требуется заблаговременное согласование разрешения с азербайджанскими властями через посольство РФ в Тегеране. Из Израиля возможен выезд в Египет (КПП «Менахем Бегин» / Таба) или Иорданию (КПП «Мост Алленби» / «Король Хусейн»).