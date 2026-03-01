МИД призвал россиян покинуть Иран и Израиль или перебраться в безопасные районы

МИД призвал россиян покинуть Иран и Израиль или перебраться в безопасные районыВ ведомстве также указали маршруты выезда и контакты посольств
Министерство иностранных дел выступило с рекомендациями для граждан РФ, находящихся в Иране и Израиле, на фоне масштабных ударов и ответных действий сторон. В связи с обострением ситуации россиянам рекомендовано по возможности выехать в более безопасные районы или сопредельные государства. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано в Telegram.
В МИДе также призвали проявлять максимальную бдительность, избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам и не вести там фото- и видеосъемку. Гражданам необходимо выполнять указания местных властей и при необходимости укрываться в убежищах.
С учетом закрытия воздушного пространства Ирана выехать из страны можно наземными маршрутами: в Азербайджан через погранпереход «Астара» или в Армению через КПП «Нурдуз»/«Агарак». Для выезда через Азербайджан требуется заблаговременное согласование разрешения с азербайджанскими властями через посольство РФ в Тегеране. Из Израиля возможен выезд в Египет (КПП «Менахем Бегин» / Таба) или Иорданию (КПП «Мост Алленби» / «Король Хусейн»).
Ведомство в своем сообщении также предоставило контакты российских дипломатических представительств в странах региона.
Российским туристам, следующим через транзитные хабы из других регионов, необходимо учитывать закрытие воздушного пространства, приостановку рейсов и ограничения на прием самолетов в аэропортах ряда стран. Министерство призвало внимательно следить за сообщениями загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров, а также проверять статусы рейсов и возможные альтернативные маршруты.
28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.