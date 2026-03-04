Минпромторг включил в перечень авто для такси модели «Москвича», UMO и Sollers
Перечень автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, актуализирован, сообщили в Минпромторге. В него, в частности, включены модель UMO 5, новые модели «Москвича» М70 и М90, а также фургон Sollers SF1.
В министерстве уточнили, что обновленный список сформирован с учетом потребностей отрасли и критериев, разработанных авторами законопроекта. Помимо новых моделей под требования локализации для использования в такси также подпадают автомобили бренда LADA – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend.
В перечень также входят модели брендов Evolute (I-JOY, I-SKY, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и ряд автомобилей марки «Москвич», включая модели 3, 3е, 6 и 8.
В Минпромторге добавили, что работа по расширению списка продолжается. Сейчас завершается подготовка нормативной базы для включения в перечень автомобилей Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7. Соответствующий акт уже внесен в правительство.
Закон о локализации машин такси вступает в силу с 1 марта 2026 г.