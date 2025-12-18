Госдума смягчила требования к учету автомобилей самозанятых в такси

30 октября в Госдуме предложили внести поправки в закон о локализации такси (580-ФЗ), которые предполагали упрощенный доступ самозанятых к работе в такси. Было предложено ввести квоту, которую будут предоставлять самозанятым водителям при условии, что машина находится в их собственности не менее шести месяцев до включения в реестр и используется для работы в такси лично владельцем. Действие данного механизма планируется установить до 1 января 2033 г.