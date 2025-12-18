Госдума смягчила требования к учету автомобилей самозанятых в такси
Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, уточняющий условия включения автомобилей самозанятых в реестр такси. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По словам Володина, поводом для подготовки документа стали обращения граждан в связи со вступлением в силу с 1 марта 2026 г. норм федерального закона о локализации такси. Наибольшее беспокойство они вызвали у самозанятых водителей, работающих в этой сфере, поскольку не все из них смогут выполнить новые требования для регистрации своих автомобилей, уточнил он.
По данным спикера Госдумы, в такси работают от 540 000 до 1,5 млн самозанятых. «Для более 70% это – дополнительный заработок. Многие используют личный автомобиль», – уточнил Володин.
По итогам рассмотрения поступивших обращений депутаты разработали законопроект, предусматривающий установление региональной квоты для самозанятых водителей такси. Предлагается разрешить включение в реестр до 25% автомобилей, не соответствующих требованиям локализации, от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин по состоянию на начало года, сказано в публикации.
30 октября в Госдуме предложили внести поправки в закон о локализации такси (580-ФЗ), которые предполагали упрощенный доступ самозанятых к работе в такси. Было предложено ввести квоту, которую будут предоставлять самозанятым водителям при условии, что машина находится в их собственности не менее шести месяцев до включения в реестр и используется для работы в такси лично владельцем. Действие данного механизма планируется установить до 1 января 2033 г.