Роспатент зарегистрировал товарные знаки со скульптурой Аленушки из Нововоронежа

По данным агентства, зарегистрированы были товарные знаки Наша Аленка» и «Та самая Аленка». Заявки подали в мае 2024 г. С марта 2026 г. их зарегистрировали на 10 лет. Правообладателем товарных знаков стала Осипова Елена Николаевна. Их можно использовать для продажи в России предметов одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.