Роспатент зарегистрировал товарные знаки со скульптурой Аленушки из Нововоронежа
Роспатент зарегистрировал два товарных знака, на которых изображена скульптура Аленушки. Она стояла в Нововоронеже, но ее демонтировали из-за жалоб местных жителей в 2020 г., передает «РИА Новости».
По данным агентства, зарегистрированы были товарные знаки Наша Аленка» и «Та самая Аленка». Заявки подали в мае 2024 г. С марта 2026 г. их зарегистрировали на 10 лет. Правообладателем товарных знаков стала Осипова Елена Николаевна. Их можно использовать для продажи в России предметов одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.
В 2020 г., после демонтажа памятника в Нововоронеже, его вернули изготовителю, а затем продали в ходе аукциона за 2,6 млн руб. По мнению жителей города, у Аленки было пугающее лицо. Памятник назвали «уродством» и «чертовщиной». Его создавали в честь 250-летия села Новая Аленовка.