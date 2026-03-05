Газета
Главная / Бизнес /

Роспатент зарегистрировал товарные знаки со скульптурой Аленушки из Нововоронежа

Ведомости

Роспатент зарегистрировал два товарных знака, на которых изображена скульптура Аленушки. Она стояла в Нововоронеже, но ее демонтировали из-за жалоб местных жителей в 2020 г., передает «РИА Новости».

По данным агентства, зарегистрированы были товарные знаки Наша Аленка» и «Та самая Аленка». Заявки подали в мае 2024 г. С марта 2026 г. их зарегистрировали на 10 лет. Правообладателем товарных знаков стала Осипова Елена Николаевна. Их можно использовать для продажи в России предметов одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.

В 2020 г., после демонтажа памятника в Нововоронеже, его вернули изготовителю, а затем продали в ходе аукциона за 2,6 млн руб. По мнению жителей города, у Аленки было пугающее лицо. Памятник назвали «уродством» и «чертовщиной». Его создавали в честь 250-летия села Новая Аленовка.

